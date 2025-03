TIVOLI – Scritte spray sul muro perimetrale di Villa d’Este

Sembrano una S e una V: una scritta spray sul muro perimetrale di Villa d’Este, villa rinascimentale patrimonio dell’Unesco.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv è Roberto V.

“Qualcuno intervenga finalmente per cancellare questo scempio – scrive il cittadino – per dare decenza alla Piazza illuminata scandalosamente, con una panchina in travertino divelta da mesi e mai ripristinata, con il capolavoro di Mitoraj indegnamente non valorizzato e abbandonato al suo declino.

Il tutto a sicurezza zero e senza telecamere di controllo e peggio con un senso di sciattezza e degrado infinito che coinvolge anche via Tani da decenni.

Vi segnalo inoltre per la milionesima volta che da decenni l’illuminazione pavimentale e perimetrale sul muro di Villa d’Este è altrettanto e vergognosamente al buio.

Che città devastata!”.