SANT’ANGELO ROMANO – Paese in lutto, è morto il sindaco Attilio Cornacchia

Il sindaco di Sant’Angelo Romano Attilio Cornacchia è deceduto stamane, mercoledì 30 ottobre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, da qualche tempo il primo cittadino santangelese era ricoverato in una clinica di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate nella giornata di ieri fino al decesso di oggi.

Attilio Cornacchia, 72 anni, aveva vinto le elezioni comunali tenutesi sabato 8 e domenica 9 giugno scorsi: sostenuto dalla lista “Sant’Angelo nel Cuore”, aveva totalizzato 1281 preferenze pari al 51,69% dei voti vincendo così la sfida contro l’omonimo – ma non parente – Tony Cornacchia, che con la lista “Per Sant’Angelo Romano Tony sindaco” non era andato oltre le 1197 preferenze, attestandosi al 48,31%.

Nel piccolo centro dei Monti Cornicolani – circa 5 mila abitanti – Attilio Cornacchia era già stato vice sindaco, assessore Lavori pubblici e Ambiente durante il mandato del sindaco Mario Mascetti, oltre che vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici nella giunta del sindaco Angelo Gabrielli e infine Assessore all’Urbanistica nella giunta della sindaca Martina Domenici.

Attilio Cornacchia lascia una figlia, Marzia, due nipoti, Matteo e Niccolò, la mamma Luigina e la sorella Mariella.