TIVOLI - Il Comune dona 5 lavatrici a famiglie in difficoltà economica

Il Comune di Tivoli dona 5 lavatrici ad Enti del Terzo Settore, che siano concretamente impegnati in percorsi e progetti di sostegno alla cittadinanza fragile.

Lo stabilisce la delibera numero 220 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 7 novembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

La scelta rientra nell’ambito del progetto “Life Phoenix Weee”, presentato alla Comunità Europea a Settembre scorso da parte dell’Azienda municipalizzata Asa Tivoli S.p.A. in collaborazione con la Dismeco.

Il progetto prevede la sperimentazione operativa di impianti industriali locali volti a pratiche certificate di riuso e riutilizzo di elettrodomestici, la formazione di personale qualificato per la riparazione, e la conseguente donazione di elettrodomestici a persone in difficoltà economica o in situazioni di disagio, o ad associazioni/enti attivi a livello sociale territoriale.

In particolare, l’Azienda Dismeco S.r.l., che si occupa di smaltimento e trattamento RAEE, ha messo a disposizione del Comune di Tivoli 5 lavatrici da destinare ad Enti del Terzo Settore.

La giunta ha dato mandato al Settore Servizi Sociali di procedere all’assegnazione dei beni donati.