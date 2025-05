Eccellenza, la Tivoli cade a Viterbo per 2-0

La Tivoli Calcio 1919 interrompe la propria striscia positiva, incassando una sconfitta per 2 a 0 contro la Viterbese allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo nel Girone A del Campionato di Eccellenza. È il primo passo falso dell’era Lombardo, arrivato in una fase finale del campionato in cui, a livello di classifica, c’è ormai poco da chiedere.

La partita, condotta con intensità dalla Viterbese, ha sancito il consolidamento matematico del quarto posto per i gialloblù con una giornata d’anticipo. La Tivoli, ferma a 55 punti, si avvia con ogni probabilità a chiudere la stagione in quinta posizione, confermando comunque una crescita rispetto alla parte centrale del campionato.

Nonostante la sconfitta, in casa Tivoli si respira fiducia. Il nuovo corso tecnico guidato da Mister Lombardo ha già mostrato segnali incoraggianti, con una serie positiva che aveva ridato entusiasmo all’ambiente amaranto. La società, tra le più storiche e radicate del panorama calcistico laziale, sta già ponendo le basi per la prossima stagione, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di competere ai vertici e riportare la Tivoli ai fasti che le competono.

Con l’ultima giornata all’orizzonte, il gruppo è pronto a onorare il campionato fino in fondo, nella consapevolezza che il vero lavoro, quello per costruire una squadra vincente per il 2025-2026, è già cominciato.

(Daniele Di Cerbo)