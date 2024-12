MONTEROTONDO – Natale col sorriso, vinti 15 mila euro al 10eLotto

La Dea Bendata bacia Monterotondo.

Secondo Agipronews, agenzia di stampa giochi e scommesse, il 10eLotto di martedì 3 dicembre ha registrato una doppietta nella città eretina con un 7 Oro da 8 mila euro e un 6 Oro da 7.500 euro.

Lo stesso concorso ha premiato la Lombardia, dove sono state messe a segno tre vincite per un totale di 44.500 euro: la più alta del concorso arriva da Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, con un 8 Oro da 30mila euro, seguito da due 3 Oro, entrambi realizzati a Milano, uno da 8mila, l’altro da 6.500 euro. Anche la Sicilia a segno nell’ultima estrazione grazie al 9 da 20mila euro centrato a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta e al 6 Oro da 6.250 euro indovinato a Palermo.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi di euro da inizio anno.