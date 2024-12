TIVOLI - “Artigianato in piazza”, tornano i mercatini natalizi in Centro

Più che un semplice mercato, è un vero e proprio salotto dove condividere creatività, esperienze e convivialità.

A Tivoli torna “Artigianato in Piazza”, iniziativa firmata dall’Associazione “L’Erba Voglio” di Tivoli attiva dal 1997.

Domenica 8 dicembre e domenica 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 si svolgerà il tradizionale mercato natalizio dell’artigianato italiano con pezzi unici fatti a mano e un vasto assortimento di regali per grandi e piccini.

L’appuntamento da non perdere è in piazza Plebiscito e in via Palatina nel magnifico scenario del centro storico della Città dell’Arte, dove sarà proposto il miglior artigianato locale e arte, con laboratori di antichi mestieri, cesteria e pittura a cura dei Maestri dell’associazione.

Babbo Natale accoglierà i più piccoli per scattare insieme foto ricordo e donare dolcetti.

Caldarroste e pannocchie per tutti scaldarsi durante la passeggiata.

Alle ore 11.00 saranno distribuiti calendari personalizzati ad ogni socio presente, realizzati nello shooting fotografico del mercato di novembre.

L’Associazione “L’Erba Voglio” invita tutti a partecipare, per Tivoli, con Tivoli.