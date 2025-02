TIVOLI – “Respiro di vita”, Andrea Montebove racconta la sua storia di resilienza agli studenti

Raccontare una storia per aiutare chi si trova in difficoltà. Un racconto di speranza e resilienza, coraggio e forza.

E’ “Respiro di vita”, il libro del 22enne paziente oncologico tiburtino Andrea Montebove, incaricato dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi a titolo volontario e gratuito in materia di sensibilizzazione della popolazione in età scolastica ed informazione sul tema della prevenzione e lotta contro il tumore.

Andrea Montebove ha presentato il volume presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli, una testimonianza di resilienza e volontà di superare qualsiasi ostacolo che incontriamo durante le nostre vite.

Tanti gli studenti presenti, a dimostrazione dell’interesse suscitato dalla tematica, che ha consentito ai giovani di poter riflettere e confrontarsi.

Nel libro, editato dalla Libera Editrice Tiburtina con la stampa della Tritype srl, Andrea non solo racconta la sua drammatica storia, ma tende una mano a chi ne ha bisogno, devolvendo parte del ricavato in beneficenza al progetto Bioget (BIOmarket and treatment in GEnitourinary Tumors).

In “Respiro di vita” il ragazzo, figlio di ristoratori tiburtini, parla del giorno in cui a 21 anni ha scoperto la malattia, un teratoma ai polmoni.

Diagnosi nefasta che lo ha costretto a otto mesi di visite e cicli di chemioterapia a Milano. Un messaggio di speranza sintetizzato nella nella prefazione al libro.

L’amministrazione comunale di Tivoli ringrazia l’istituto diretto da Maria Cristina Berardini per l’organizzazione e tutti i partecipanti per la forte attenzione mostrata.