TIVOLI – Il sindaco nomina 4 nuovi ausiliari del traffico

Il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha ordinato il conferimento della qualifica di ausiliari del traffico a quattro dipendenti della partecipata “in house” ASA Tivoli Spa.

La società è affidataria del servizio per la gestione della sosta pubblica a pagamento in struttura e su strade e gestione del Check point bus turistici, in virtù del Contratto stipulato il 29 giugno 2023 con l’Amministrazione Comunale e valido fino al 30 giugno 2038.

ASA Servizi ha comunicato di aver adeguatamente formato 03 dipendenti per essere nominati Ausiliari del Traffico, trasmettendo le relative attestazioni di partecipazione al corso di 8 ore fornito dalla Fondazione Logos PA, soggetto qualificato e già affidatario di altri servizi professionali per il Comune di Tivoli.

Così col decreto numero 13 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – stata nominata ausiliaria del traffico Marika R., col decreto numero 14 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco ha nominato Stefano P., col decreto numero 15 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – Sara P. e col decreto numero 16 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – Sara P.

Ai 4 viene conferita la funzione di accertare tutte le violazioni in materia di fermata e sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta a pagamento e dei parcheggi nel territorio del Comune di Tivoli.

Il sindaco ha disposto inoltre di rilasciare ai 4 dipendenti per l’espletamento del servizio la tessera di riconoscimento, la quale riporterà il numero di matricola che verrà assegnato dal Comando di Polizia Locale.