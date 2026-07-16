Si è tenuto domenica sera 12 luglio, presso i giardini comunali di Formello, “INVICTUS ARENA #45”, evento sportivo patrocinato dall’Ente di promozione sportiva ASI (Associazioni sportive sociali italiane) e organizzato da Riccardo Lecca.

Un momento della “Invictus Arena 45” tenutasi a Formello domenica scorsa

Sul ring si sono alternati incontri di K1, muay thai e pugilato di grande intensità e qualità tecnica, con atleti che hanno saputo trasmettere passione, determinazione e rispetto dei valori sportivi, coinvolgendo e appassionando i numerosi spettatori presenti.

Stefano Ricco, 27enne fighter di Palombara Sabina

Nella disciplina del K1 a contatto libero categoria 69 chilogrammi ottima prova di Stefano Ricco, 27enne di Palombara Sabina, atleta del “Lucci Team” della palestra “Officina del Fitness” di Matteo Pace a Setteville Nord.

Stefano Ricco sul ring insieme al maestro Umberto Lucci

Il fighter, allenato dal maestro Umberto Lucci, ha battuto un ottimo avversario di Perugia al termine di tre round entusiasmanti.

Sabato sera 11 luglio a Castel Madama il “Lucci Team” ha partecipato alla gara internazionale di karatè contact promossa dal maestro Gabriele Cera.

Nicolò Lanzilotto, 14enne fighter di Case Rosse di Roma

Sul ring sono saliti Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse di Roma, e Jamal Mhedbi, 17enne di Colleverde di Guidonia, entrambi nella Kickboxing Light: Nicolò ha battuto un forte avversario locale al termine di un match molto tecnico, mentre Jamal a causa di un infortunio al naso ha perso l’incontro in cui fino a quel momento aveva ben figurato contro uno sfidante di Roma.