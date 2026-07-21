TIVOLI – Il Maestro Benemerito Gennaro Maccaro promosso al 9° Dan dalla Federazione

Per lui è il coronamento di una vita interamente dedicata al judo, all’insegnamento e alla formazione di generazioni di atleti e tecnici.

Il Maestro Gennaro Cipriano Maccaro e il Maestro Luca Patron della “DFL Judo” di Tivoli Terme

Il Maestro Gennaro Cipriano Maccaro, Direttore Tecnico della “DFL Judo” di Tivoli Terme, è stato promosso al grado di 9° Dan, la massima benemerenza tecnica conferita dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Un momento del conferimento del prestigioso riconoscimento di altissimo valore sportivo e morale

Il prestigioso riconoscimento di altissimo valore sportivo e morale è stato conferito giovedì scorso 16 luglio, in occasione della 175esima riunione del Consiglio di settore Judo,alla presenza del Presidente Federale Giovanni Morsiani, del Presidente del settore Judo Giuseppe Matera e dei Consiglieri Federali Giuseppe Maddaloni, Maria Teresa Motta e Andrea Regis.

“Questo altissimo conferimento – si legge in un comunicato stampa della Fijlkam – premia lo straordinario e instancabile impegno profuso sul tatami in tutti questi anni di attività, durante i quali il Maestro Maccaro ha saputo essere un pilastro insostituibile per l’intero movimento nazionale.

Nel corso della sua lunga e stimata presidenza del settore Judo all’interno del Comitato Regionale Lazio, ha rappresentato il motore organizzativo dei più importanti eventi nazionali e internazionali ospitati sul territorio laziale.

La figura del Maestro Maccaro è da sempre un punto di riferimento assoluto per la sua vicinanza alle società sportive del territorio e per la capacità di strutturare modelli organizzativi d’eccellenza, capaci di elevare gli standard della disciplina ai massimi livelli. Pioniere del MGA (Metodo Globale di Autodifesa) e figura di spicco della FIJLKAM, questo grado rappresenta il giusto tributo a un uomo che ha fatto della diffusione dei valori del judo la propria missione di vita”.

Con questa nomina, il Maestro Maccaro entra a far parte di una ristrettissima élite: è infatti uno dei soli sei Maestri 9° Dan viventi in Italia, un traguardo che rappresenta il coronamento di una vita interamente dedicata al judo, all’insegnamento e alla formazione di generazioni di atleti e tecnici.

Autorevole punto di riferimento del panorama nazionale, Gennaro Maccaro continua ancora oggi a trasmettere, con competenza, passione e straordinaria umanità, i valori più autentici del judo, contribuendo alla crescita della disciplina in tutta Italia.

Il Maestro Luca Patron e il Maestro Gennaro Maccaro

Per la DFL Judo, realtà sportiva con sede a Tivoli Terme, poter contare sul Maestro Maccaro come Direttore Tecnico rappresenta un motivo di grande orgoglio.

A guidare quotidianamente l’attività sul tatami è il Maestro Luca Patron, che ha fortemente voluto il Maestro Maccaro come riferimento tecnico della società, offrendo ai propri atleti la possibilità di crescere sotto la guida di una delle figure più autorevoli del judo italiano.

”Avere al nostro fianco uno dei soli sei Maestri 9° Dan viventi d’Italia è un privilegio immenso – afferma il Maestro Luca Patron – Il Maestro Maccaro è per noi una guida tecnica, ma soprattutto un esempio di dedizione, competenza e valori umani.

Questo riconoscimento rende orgogliosa tutta la nostra famiglia sportiva e ci stimola a proseguire il nostro percorso nel segno del vero judo.

La DFL Judo,gli atleti e le loro famiglie esprimono le più sentite congratulazioni al Maestro Benemerito Gennaro Maccaro, con la certezza che il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di judoka”.