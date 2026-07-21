MARCELLINA – Città più sicura, entra in servizio la nuova auto della Polizia Locale

La Polizia Locale di Marcellina ha un nuovo mezzo di servizio.

Nella giornata di venerdì 17 Luglio il Comandante Stefano Mormone e gli agenti del Corpo hanno ritirato la nuova autovettura che andrà a rafforzare le attività di controllo del territorio, sicurezza urbana e viabilità.

L’acquisto del mezzo – una Fiat “Grande Panda” fornita dalla società “Eco Liri Spa” di San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone – è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune di Marcellina all’avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” promosso dalla Regione Lazio, finalizzato al potenziamento delle dotazioni strumentali dei Corpi di Polizia Locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto venne approvato dalla Giunta comunale il 25 giugno 2024, consentendo al Comune di ottenere un finanziamento regionale di 20.000 euro su un investimento complessivo di 22.222,22 euro, con una quota di cofinanziamento comunale pari a 2.222,22 euro.

L’intervento non ha riguardato soltanto l’acquisto dell’autovettura, ma anche il suo allestimento operativo, la dotazione di un kit per i rilievi degli incidenti stradali e le spese di immatricolazione, permettendo così alla Polizia Locale di disporre di un mezzo moderno e completamente attrezzato per il servizio.

La consegna della nuova vettura rappresenta un ulteriore risultato dell’attività svolta dalla passata Amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Alessandro Lundini nel reperire finanziamenti esterni e partecipare ai bandi messi a disposizione dagli enti sovracomunali.

Un lavoro amministrativo spesso poco visibile, ma che negli anni ha consentito di portare a Marcellina investimenti destinati a migliorare i servizi e le dotazioni a disposizione della comunità.

Con l’ingresso in servizio del nuovo veicolo, la Polizia Locale potrà contare su uno strumento più efficiente e adeguato alle esigenze operative quotidiane, a beneficio dell’attività svolta sul territorio e della sicurezza dei cittadini.