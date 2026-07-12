Calcio – Il Guidonia saluta il capitano Cristini

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio 1937 fc in vista della prosismq stagione calcistica in Serie C continua a ridisegnare la rosa. Dopo l’addio di Davide Vitturini, arriva anche quello di Andrea Cristini, tra i protagonisti della promozione tra i professionisti e autentico leader dello spogliatoio nelle ultime stagioni.

Per Cristini si chiude un capitolo importante della sua carriera. Con la maglia rossoblù ha rappresentato un punto di riferimento per compagni e tifosi, distinguendosi per professionalità, personalità e attaccamento ai colori del Guidonia.

Parallelamente alle uscite, la società sta portando avanti un mercato di nuovi acquisti di spessore. Gli annunci di Riccardo Baroni, Christian D’Urso e Tonetto, negli ultimi giorni sono stati ufficializzati anche il centrocampista Enrico Celeghin, reduce dall’esperienza con il Trapani, e l’esterno Pasquale Giannotti, proveniente dal Trento.

Il mercato del Guidonia resta comunque aperto e non sono esclusi ulteriori movimenti, con l’obiettivo di consegnare a mister Giovanni Lopez una rosa competitiva e pronta ad affrontare da protagonista il prossimo campionato di Serie C.