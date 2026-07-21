TIVOLI – Rifiuti non differenziati, pugno duro sulle attività commerciali: fioccano multe e denunce

Nel mirino sono finiti due supermercati, un bar, un pub e un condominio di proprietà Ater Provincia.

Così stamane, martedì 21 luglio, a Tivoli sono iniziati i controlli congiunti dei Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia e degli ispettori ambientali di Asa Spa su richiesta dell’ingegner Francesco Girardi, amministratore unico della municipalizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante il blitz militari e ispettori ambientali hanno rilevato varie infrazioni al corretto conferimento dei rifiuti presso due supermercati di Villa Adriana, un pub e un bar nel Centro storico della Città dell’Arte.

Per questo sono state elevate sanzioni ai sensi dell’articolo 255 comma 1 Bis del Testo Unico dell’Ambiente che prevede multe di importo fino a un massimo di mille euro, ma non si escludono denunce penali nei confronti dei titolari delle attività commerciali per gestione illecita di rifiuti.

Durante i controlli è stata scoperta anche una mega discarica nel condominio Ater di via Andreoli 5 con secchi di vernice, barattoli di silicone e acetone, pneumatici, guaina catramata, cartoni, mobilio e calcinacci.

Pare che gli inquilini abbiano negato di aver visto lo “zozzone” o la “zozzona” di turno, nonostante l’invito dei Carabinieri Forestali a collaborare per individuare i trasgressori.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i controlli congiunti di stamattina sono i primi di una lunga serie da effettuare nei prossimi giorni in altri numerosi esercizi commerciali già individuati dagli ispettori Asa in quanto miscelano rifiuti vari all’interno dei sacchi.