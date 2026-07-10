SARACINESCO – Astronomia sulla Rocca: tornano le serate sotto le stelle con l’Associazione AstroGen APS

Alzare lo sguardo e riconoscere il cielo.

È l’invito di “Racconti dal Cosmo”, il nuovo ciclo di serate astronomiche che l’associazione AstroGen APS, in collaborazione con il Comune di Saracinesco e il Museo del Tempo, porta sulla Rocca del borgo, il punto più alto del paese, a un’ora da Roma tra i monti del versante orientale della Capitale. Il format è pensato per tutti, anche per chi non ha mai guardato dentro un telescopio.

Ogni serata si svolge in due tempi: prima circa un’ora di racconto divulgativo, comodamente seduti all’aperto con le immagini proiettate su un grande telo sotto il cielo; poi l’osservazione diretta degli oggetti celesti della serata con strumenti professionali.

Un modo per passare dal racconto alla realtà, imparando a leggere il cielo estivo a occhio nudo e al telescopio. Le prime due date del calendario 2026 sono entrambe sabato, dal 18 luglio e dal 25 luglio, con inizio alle 21:30.

L’ingresso è gratuito. Sabato 18 luglio — Architettura del cosmo

La serata inaugurale parte da una domanda semplice e vertiginosa: quanto è grande, davvero, l’Universo?

Cambiando scala un passo alla volta si seguirà il filo che tiene insieme il cosmo: le nebulose in cui nascono le stelle, le galassie e le loro lente danze di fusione, la materia e l’energia oscura — quel 95% che non vediamo ma che governa tutto — fino alla ragnatela cosmica, l’organizzazione dello spazio in filamenti e superammassi come Laniakea, la nostra casa su scala più grande.

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Protagonista sarà la Luna: il 25 luglio è alta e luminosa, in fase gibbosa crescente — la sera migliore per osservarla, quando la luce radente fa risaltare crateri, montagne e mari come in rilievo.

LEGGI ANCHE MONTEROTONDO – Nel piano urbanistico i terreni dei politici: incaricato un consulente per verificare la legittimità Partendo dalla Luna, la serata guida a riconoscere le figure principali del cielo d’estate: il grande Triangolo Estivo, la scia della Via Lattea, un ammasso di stelle, una stella doppia dai colori contrastanti. Poi i telescopi, puntati anzitutto sulla Luna e poi sugli altri oggetti raccontati. Una serata pensata soprattutto per chi si avvicina all’astronomia per la prima volta e vuole portarsi a casa qualche punto di riferimento nel cielo. Cronoprogramma delle serate

Orario Attività

21:30 – ~22:15 Racconto divulgativo del tema della serata, con proiezione su telo

~22:15 – 23:00 Osservazione diretta del cielo ai telescopi

Consiglio ai partecipanti: portare una felpa, sulla Rocca la sera rinfresca. In caso di maltempo la serata è rinviata. Le prossime serate del ciclo

Dopo luglio, Racconti dal Cosmo prosegue ad agosto: lunedì 24 (Il Sistema Solare), mercoledì 26 (Le stelle) e venerdì 28 (Buchi neri), sempre alle 21:30 sulla Rocca. Informazioni per il pubblico

Dove: Rocca di Saracinesco (RM) — la terrazza panoramica in cima al borgo

Quando: sabato 18 e sabato 25 luglio 2026, ore 21:30–23:00

Costo: ingresso gratuito

Prenotazioni: sul sito del Museo del Tempo di Saracinesco → Calendario Attività | Museo del Tempo Saracinesco 2026

Info associazione: link evento associazione