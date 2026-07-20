CAPENA – SuperEnalotto, centrato un “5” da 40 mila euro sulla Tiberina

La provincia Nordest di Roma ancora protagonista con il SuperEnalotto.

Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 luglio 2026 è stato centrato un “5” da 40.819,11 euro presso il “Racer Cafe” in Via Tibernia, a Capena.

Un’altra vincita identica è stata realizzata presso iI “Tabacchi Cicchetti” in Via Rocca Priora a Roma.

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Sul fronte SuperEnalotto, la spesa registrata nella regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 luglio, sale a 197 milioni di euro.