GUIDONIA – “New Voice Talent On Tour”, una seconda tappa da record al Parco dei Frutti

Un successo che ha superato ogni aspettativa.

La seconda tappa del New Voice Talent On Tour, organizzata da “Alberone Eventi APS”, andata in scena sabato 18 luglio al Parco dei Frutti di Guidonia, ha regalato una serata indimenticabile, trasformando il parco in un grande teatro a cielo aperto e richiamando un pubblico numerosissimo, che ha seguito con entusiasmo ogni momento della manifestazione.

La straordinaria affluenza ha colpito gli stessi gestori del Parco dei Frutti, che hanno espresso grande soddisfazione. Un risultato che conferma la crescita del progetto New Voice Talent On Tour, nato per valorizzare i giovani talenti e promuovere la musica e l’arte nel territorio.

Il dirigente del Comune di Guidonia Montecelio Aldo Cerroni tra Fabio Proietti e Silvia Proietti

Tra gli ospiti della serata anche il Dottor Aldo Cerroni, dirigente del Comune di Guidonia Montecelio, che ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione comunale.

Nel suo intervento ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di “Alberone Eventi APS”, riconoscendo l’importante lavoro che l’associazione svolge da anni nella promozione dell’arte, della cultura e dello spettacolo in tutte le loro forme, offrendo occasioni di crescita e di aggregazione per il territorio.

A condurre l’evento sono stati, come sempre, Fabio Proietti e Silvia Proietti, che hanno accompagnato il pubblico in una serata ricca di emozioni, spettacolo e grande musica.

Beatrice Fele, la più votata dal pubblico

Diego Mazzarella, 59 anni, autore di un’intensa versione di My Way di Frank Sinatra

La competizione ha confermato il livello artistico dei concorrenti, mettendo in evidenza interpreti di assoluto valore.

Al termine delle valutazioni della giuria tecnica hanno conquistato l’accesso alla finalissima del New Voice Talent 2027, in programma il 30 aprile 2027 in Piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia, Beatrice Fele, 17 anni, con una splendida interpretazione di At Last di Etta James, e Diego Mazzarella, 59 anni, autore di un’intensa versione di My Way di Frank Sinatra.

Grande entusiasmo anche per il verdetto della giuria popolare.

Alessia Catarinella, ex aequo dopo il voto popolare

La più votata dal pubblico è risultata ancora una volta Beatrice Fele, che ha così ottenuto un prestigioso doppio riconoscimento. Il voto popolare ha però fatto registrare un ex aequo con Alessia Catarinella, 20 anni, protagonista di una raffinata interpretazione di Lovely di Billie Eilish.

Sarà quindi anche Alessia a partecipare alla finalissima del 30 aprile 2027 insieme ai due vincitori della giuria tecnica.

La giuria tecnica: da sinistra, Claudio Germanò, Alessandra Filippi e Luca Bontempi

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza di una giuria composta da professionisti di alto profilo: Alessandra Filippi, cantante, scrittrice, docente di canto moderno e lirico e Vocal coach; Luca Bontempi, cantante, musicista, Vocal coach e direttore artistico con una lunga esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo; e l’ospite d’eccezione Claudio Germano’, storico speaker di RDS – Radio Dimensione Suono, che con la sua grande esperienza, umanità e sensibilità ha saputo incoraggiare tutti i concorrenti, dedicando a ciascuno parole di stima e preziosi consigli artistici. Molto apprezzate anche le sue parole rivolte all’Alberone Eventi APS, per l’impegno costante nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della cultura attraverso la musica.

Ad arricchire il programma sono stati anche i numerosi ospiti che hanno regalato al pubblico momenti di grande spettacolo.

I ballerini Giada e Francesco sono stati tra gli ospiti della serata

Il giovane rapper Federico Frappetta

Il poeta Paolo Cordaro di Tivoli

La cantante Sofia Composto

La cantante Chiara Orlando di Setteville di Guidonia

La Bambolea Dance School di Guidonia ha emozionato con una coinvolgente coreografia interpretata dai ballerini Giada e Francesco; il giovane rapper Federico Frappetta ha presentato i suoi inediti Colpo di fortuna e Rosso di annata; il poeta Paolo Cordaro ha proposto due intense poesie; la vincitrice del New Voice Talent 2026, Sofia Composto, ha emozionato tutti interpretando La cura per me di Giorgia, dedicandola al presentatore e organizzatore della manifestazione Fabio Proietti, visibilmente commosso; mentre Chiara Orlando ha presentato il suo nuovo singolo inedito Adesso o mai più, pubblicato il 3 luglio e già accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

«Quella vissuta al Parco dei Frutti è stata una serata che porteremo nel cuore – dichiara il presidente di Alberone Eventi APS, Fabio Proietti –. L’enorme partecipazione del pubblico ci riempie di gioia e rappresenta il riconoscimento più bello per il lavoro che, con passione e spirito di volontariato, portiamo avanti ogni giorno. Il New Voice Talent On Tour non è soltanto un concorso canoro, ma un progetto che vuole offrire opportunità a giovani e meno giovani artisti, valorizzare il talento e creare momenti di aggregazione attraverso la musica.

Desidero ringraziare il pubblico, tutti i concorrenti, gli ospiti, i volontari di Alberone Eventi APS, i gestori del Parco dei Frutti per la splendida ospitalità e l’Amministrazione comunale per la vicinanza dimostrata.

Un grazie speciale va alla nostra giuria, composta da Alessandra Filippi, Luca Bontempi e Claudio Germano’, che con professionalità, competenza e grande sensibilità hanno saputo accompagnare ogni concorrente con consigli preziosi e parole di incoraggiamento.

Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo proprio a Claudio Germano’, la cui presenza ha rappresentato un valore aggiunto per tutta la manifestazione.

La sua disponibilità, la sua umanità e l’attenzione dedicata ai ragazzi hanno lasciato un segno profondo, così come le parole di apprezzamento espresse nei confronti della nostra associazione. Sono gesti che ci incoraggiano a continuare con ancora maggiore entusiasmo questo percorso».

Il presidente conclude rivolgendo lo sguardo al prossimo appuntamento: «Ora ci prepariamo alla terza tappa del New Voice Talent On Tour, in programma sabato 1° agosto al Parco Giovanni Maria Cutuli (Parco Fiore) di Villanova di Guidonia.

Sarà un’altra grande serata di musica e spettacolo che vedrà come ospite speciale Tiziana Civitani, storica voce dei Ladri di Carrozzelle, insieme a tanti altri artisti e nuove sorprese. Invito tutto il territorio a partecipare e a continuare questo bellissimo viaggio insieme a noi».

Dopo il grande successo delle prime due tappe, il New Voice Talent On Tour continua così il suo percorso, confermandosi un’importante vetrina per i giovani talenti e uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate nel territorio di Guidonia Montecelio.