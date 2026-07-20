TIVOLI – Motori e Solidarietà: sold out per la “Reunion Bikers” all’Anfiteatro di Bleso

Sono arrivati da tutta Italia, perfino da fuori i confini nazionali.

Oltre un migliaio di biker in sella alle rispettive Harley-Davidson e custom.

Una veduta dall’alto della Reunion Bikers tenutasi sabato all’Anfiteatro di Bleso a Tivoli

Molti biker si sono accampati per la notte

Ma anche turisti, famiglie e semplici curiosi di scoprire il mondo di quegli uomini e quelle donne, vestiti di nero, stivali e borchie, che dietro l’aspetto rude nascondono un cuore d’oro sempre in prima linea per le iniziative di solidarietà a favore dei più fragili.

Il Presidente di Mpm Massimo Morelli insieme Genny D’Elia, motociclista e organizzatore di eventi

Gli stand del “The Eagle Nest Rock & Bike” e di “8212 Family”

E’ stata un successo senza precedenti la 15esima Reunion Bikers, la manifestazione organizzata dall’associazione Reunion Bikers 8212 con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e della Città di Tivoli, tenutasi sabato 18 luglio nell’Anfiteatro di Bleso a Tivoli.

Lo stand di “Integrazioni” la neonata associazione di Tivoli per la promozione di un turismo attivo e consapevole, sostenibile e responsabile, legato ai territori e alle comunità

Si tratta di un evento capace di unire spettacolo, musica, convivialità e valorizzazione del territorio che negli anni è riuscito a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama motociclistico del Centro Italia.

Sopra e sotto, alcune immagini della serata da tutto esaurito all’Anfiteatro di Bleso

Non a caso, piazza Giuseppe Garibaldi è stata trasformata in una vera e propria vetrina a cielo aperto con migliaia di due ruote arrivate da ogni dove.

Per tutta la giornata l’Anfiteatro di Bleso ha ospitato esposizioni di moto special e d’epoca, auto americane, stand ed espositori, area tattoo, street food e spazi dedicati agli appassionati della cultura motociclistica.

Ad animare la manifestazione sono stati i concerti di “Cadillac Eldorado Trio”, “Clem & Time” e “The Di Maggio Connection”.

Sopra e sotto, il momento della premiazione di “Mpm” da parte dei sindaci Innocenzi e Lombardo

Tra gli ospiti, anche il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo che hanno consegnato al Presidente di “Mpm” Massimo Morelli una targa di ringraziamento per le attività di solidarietà promosse sul territorio dell’hinterland tiburtino da due decenni.

All’evento hanno partecipato anche i ragazzi dell’associazione “Liberi di fare Sport”

Come negli anni passati, la Reunion di sabato ha inoltre affiancato all’aspetto ricreativo una particolare attenzione al sociale, sostenendo iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulle malattie rare e dimostrando come il motociclismo possa essere anche uno strumento di solidarietà e partecipazione.