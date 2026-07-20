MONTEROTONDO – Il Maestro Vito Vignola presenta “Dicotomie”

Nell’ambito dell’ Estate Eretina 2026 promossa dal Comune di Monterotondo e dalla Fondazione ICM, l’Associazione Musicale Smile APS organizza un appuntamento speciale con il Maestro Vito Vignola e il suo album “Dicotomie”.

L’evento si terrà sabato 25 luglio alle ore 18:30 presso il Parco Arcobaleno (Via John Fitzgerald Kennedy, 86) a Monterotondo.

“Dicotomie” è un concerto intenso ed emozionante, costruito sulle melodie dell’omonimo album del pianista e compositore Vito Vignola, che intreccia linguaggi jazzistici, scrittura poetica e atmosfere fortemente evocative.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro tra contrasti, sfumature e suggestioni, dove luce e ombra, quiete e tensione dialogano costantemente attraverso la musica.

L’appuntamento è pensato per tutti: appassionati di musica, famiglie, giovani e chiunque desideri vivere una serata all’insegna della cultura, della socialità e della condivisione in uno dei luoghi verdi più suggestivi della città.

L’ingresso è libero e gratuito.

Vito Vignola è pianista e compositore, attivo nell’ambito del jazz contemporaneo e della musica d’autore.

Con “Dicotomie” approfondisce un percorso personale che unisce la ricerca timbrica alla dimensione narrativa del suono, proponendo brani originali caratterizzati da forte espressività e da un dialogo costante tra introspezione e apertura verso l’ascoltatore.