MENTANA – Turismo, su Loquis un viaggio audio di oltre duemila anni

A soli venticinque chilometri dalla Capitale, dove la campagna romana riprende i suoi spazi e la storia si rivela per sovrapposizioni millenarie, apre oggi su Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcasting, il nuovo canale “Mentana, tra Storia e Natura”.

Un progetto audio geolocalizzato ideato per accompagnare i visitatori, passo dopo passo, alla scoperta di un patrimonio culturale e ambientale unico, vissuto e stratificato da più di duemila anni.

La serie audio offre un’esperienza narrativa immersiva, pensata per praticare quel turismo slow promosso dal GAL “Terre Sabine e Tiburtine”.

Gli ascoltatori saranno guidati in un percorso che unisce il rigore della ricostruzione archeologica all’emozione del racconto sul campo, ideale sia per chi esplora il territorio a piedi o in bicicletta, sia per chi desidera viaggiare da remoto.

Il viaggio sonoro parte dalle origini profonde di Nomentum, antico centro latino frequentato fin dall’Età del Ferro, le cui tracce riaffiorano nell’odierna frazione di Casali di Mentana.

Il racconto si snoda poi verso lo spostamento dell’abitato nel Medioevo in una posizione più nord e più difendibile, dando origine all’odierno centro storico di Mentana.

Un borgo compatto che si raccoglie attorno al Palazzo Baronale – eretto sugli antichi resti del castello medievale dalle potenti dinastie degli Orsini, dei Peretti e dei Borghese – e presidiato da storiche soglie come Porta San Nicola e Porta Crescenzio.

Tra i principali punti di interesse trattati nel travel podcast figurano: Il MuCaM (Museo Civico Archeologico di Mentana e dell’Agro Nomentano): inaugurato nel 2020 all’interno di Galleria Borghese, custodisce reperti unici che ricostruiscono il volto della comunità romana lungo la via Nomentana. Spicca l’eccezionale insieme dell’area sacra di Casale Santucci, con un’ara che raffigura una solenne processione rituale di tori. Un’apposita sezione finale guida il visitatore a mappare gli antichi marmi romani reimpiegati nei vicoli del borgo medievale.

Il MuGa (Museo Nazionale Garibaldino) e la memoria del 1867: uno spazio che commemora la storica battaglia del 3 novembre 1867 che concluse la Campagna dell’Agro Romano. Attraverso cimeli intimi come le camicie rosse, un cannocchiale garibaldino e i fucili francesi Chassepot modello 1866, il museo restituisce la dimensione profondamente umana di quel cruciale snodo della storia italiana.

Il Borgo di Castelchiodato e l’Università Agraria: un luogo di equilibrio tra abitato e campagna che si adagia su un’altura nata storicamente per osservare, difendere e controllare il territorio.

Il travel podcast svela l’antico ruolo dell’Università Agraria, ente nato ai tempi dello Stato Pontificio che ancora oggi gestisce per conto della comunità i terreni collettivi, i boschi e le aree agro-silvo-pastorali tra Mentana e Palombara Sabina, molti dei quali inclusi nella Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca.

Un borgo rurale che cresce per adattamento, senza grandi emergenze ma fatto di scorci e affacci sulla campagna, al cui centro sorge la chiesa di Santa Margherita di Antiochia (la più antica del territorio) con il suo fragile soffitto a capriate interamente affrescato e il bassorilievo ligneo del Santissimo Salvatore, una scultura in legno di noce dove Cristo in trono è affiancato da due figure femminili – forse Marta e Maddalena – colte in un gesto intimo e narrativo.

Il travel podcast non manca di celebrare il patrimonio immateriale ed enogastronomico del territorio. Spazio dunque alla Ciambella a Cancello, tipica preparazione salata all’anice oggi riconosciuta come prodotto DE.CO. del Comune di Mentana, ai Maccheroni a Centonara di Castelchiodato e alla tradizionale Pizza di Magro legata ai momenti forti dell’anno, il tutto accompagnato dall’eccellenza millenaria dell’Olio Extravergine d’Oliva della DOP Sabina e da una tradizione vinicola che affonda le radici nell’antica Roma e che si celebra ogni autunno nella Festa dell’Uva.

La voce dei podcast è della speaker e giornalista Laura Buono, una produzione cura di Loquis Factory. Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, trasformando la visita in un’esperienza immersiva che unisce scoperta, approfondimento e racconto del territorio.

Il canale “Mentana, tra Storia e Natura” è disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store.

Loquis è la prima piattaforma di podcast dedicata ai viaggi, gratuita e accessibile a tutti da Mobile App e Sito Web www.loquis.com.

Loquis è a tutti gli effetti un atlante sonoro che arricchisce l’esperienza del viaggio. I podcast di Loquis sono geo-localizzati, disponibili in 7 lingue, suddivisi in migliaia di canali creati da travel podcaster, travel bloggers, associazioni ed esperti appassionati dei luoghi, ma anche da centinaia di istituzioni locali, consorzi eno-gastronomici, concessionari stradali e ferroviari, editori.

Loquis connette le persone con i territori e la loro cultura, promuovendo un nuovo modo di viaggiare, più consapevole e sostenibile, utilizzando in maniera umanistica le nuove tecnologie e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale.

Il Loquis Labs, il centro di innovazione e sviluppo del progetto, è sulla frontiera nell’adozione dell’AI e dell’AR nel settore dei viaggi mentre la Loquis Factory, l’hub di produzione specializzato in travel podcast, riunisce un network internazionale di travel podcaster, autori e autrici, speaker e sound designer.

La Loquis Factory offre supporto e strumenti professionali a chi vuole trasformare la propria idea creativa in un prodotto di alta qualità.

Il progetto Loquis è nato da un’idea di Bruno Pellegrini, pioniere dell’innovazione digitale in Italia, e sostenuto da importanti fondi ed investitori privati italiani.