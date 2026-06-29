MONTECELIO – Arturo Scotto presenta il libro sul viaggio a Gaza con la Flotilla

Domani, martedì 30 giugno, alle ore 21, al Teatro Chisciotte di Via Trasciani 2, a Montecelio, si terrà un incontro con il Deputato del Partito Democratico Arturo Scotto.

Verrà presentato “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”, il libro in cui Arturo Scotto racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma, una delle navi della Global Sumud Flotilla partita da Genova per raggiungere la Striscia.

Si parlerà di quanto accade drammaticamente in Palestina e della spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla che cerca di consegnare aiuti alla popolazione civile.

L’iniziativa si svolgerà nello spazio aperto del teatro e sarà introdotta da Matteo Castorino, Coordinatore della segreteria provinciale del Partito Democratico.

Sono previsti anche interventi artistici di Mario Eleno e Manuela Mosè.

Arturo Scottoè deputato del Partito Democratico, capogruppo PD in Commissione Lavoro alla Camera e membro della Direzione nazionale del partito.

Militante politico fin dall’adolescenza, è stato il deputato più giovane d’Italia nel 2006. Ha partecipato alla fondazione di Sinistra Ecologia e Libertà e di Articolo Uno, di cui è stato coordinatore nazionale.

Presidente dell’associazione nazionale Compagno è il mondo, ha partecipato a numerose missioni umanitarie in Medio Oriente ed è una delle voci più riconoscibili del dibattito pubblico progressista italiano.

L’ingresso è libero e gratuito.