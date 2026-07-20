Scontro frontale sulla via Appia: un morto e due feriti

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, in via Appia.

Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

Secondo un comunicato del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le ore 13:45 la Sala Operativa ha inviato la squadra del distaccamento di Velletri all’altezza del chilometro 34,500 di via Appia, a seguito di un incidente stradale tra un Fiat Doblò e una Hyundai.

Giunto sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli, affidandole successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Nel sinistro ha perso la vita un sessantaquattrenne di Genzano che guidava il Doblò.

Ferito e trasportato in ospedale il passeggero del Doblò, mentre per il 44enne di Velletri al volante della Hyundai è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico Gemelli in gravissime condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza, la via Appia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Velletri e una pattuglia della Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi del caso.