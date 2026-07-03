TIVOLI – VILLÆ aperte di sera: arte, teatro, musica e osservazioni astronomiche

Nelle sere d’estate, i cancelli delle Villæ di Tivoli si aprono oltre il tramonto per offrire al pubblico un’esperienza di visita unica e suggestiva, con il ricco programma messo a punto dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

Passeggiare tra i monumenti di Villa Adriana, lasciarsi avvolgere dalla magia delle fontane di Villa d’Este o riscoprire il fascino del Santuario di Ercole Vincitore quando il giorno lascia spazio alla sera significa vivere questi luoghi con uno sguardo nuovo, accompagnati dalle illuminazioni notturne e dall’atmosfera intima che solo la luce del crepuscolo sa regalare.

Un’occasione per immergersi nella storia millenaria dei tre siti in una dimensione insolita e coinvolgente, dove il patrimonio archeologico e monumentale incontra il paesaggio e la bellezza delle notti estive.

Le aperture serali

Le aperture serali interesseranno Villa Adriana lunedì 6 luglio, ma anche il 15 agosto, nella serata di Ferragosto, il 29 agosto, quando si potrà partecipare all’osservazione astronomica dalla Torre di Roccabruna, e infine, il 18 settembre.

Villa d’Este aprirà eccezionalmente in orario serale il 10, 12 e 13 agosto e ancora il 14 settembre, mentre il Santuario di Ercole Vincitore sarà visitabile nelle sere di domenica 5 luglio, del 1° agosto e dell’8 agosto. Occasioni preziose per scoprire i due siti UNESCO e il Santuario in una veste inedita, resa ancora più affascinante dalla luce della sera.

Gli ingressi serali sono previsti con il biglietto ordinario (e le relative riduzioni e formule di abbonamento), tranne per il 5 luglio al Santuario, quando l’accesso sarà gratuito, perché coincide con la prima domenica di luglio.

Il calendario di VILLÆSTATE 2026

Le aperture serali sono il cuore di VILLÆSTATE 2026, un ricco calendario di iniziative culturali che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, dedicato alla musica, al teatro, all’arte contemporanea, alla letteratura e alla divulgazione culturale.

Dopo il grande successo dello spettacolo “Emozioni”, dedicato agli intramontabili brani di Mogol/Battisti, che il 21 giugno, alla presenza del Maestro Mogol e di Gianmarco Carroccia, ha inaugurato la stagione estiva a Villa Adriana, il programma di VILLÆSTATE 2026 prosegue sabato 4 luglio nel Chiostro di Villa d’Este con “Sulle Ali della Leggerezza” concerto promosso dall’Associazione Famiglie di Angeli OdV che è già sold-out, con i biglietti andati esauriti in poche ore.

Da giovedì 16 luglio gli spazi di Villa d’Este ospiteranno, inoltre, la mostra “Cosmogonie dell’acqua – Claudia Müller”, un percorso espositivo composto da tre installazioni site-specific che dialogano con il patrimonio monumentale e con l’elemento che più caratterizza la Villa: l’acqua. Claudia Müller Montes (1983) è un’artista visiva cilena che vive e lavora tra Milano e Santiago del Cile.

L’inaugurazione è in programma giovedì 16 luglio, alle ore 17,30, presso il Chiostro di Villa d’Este seguita da una visita guidata lungo il percorso espositivo. L’ingresso è libero.

L’esposizione sarà visitabile per tre mesi, fino al 18 ottobre 2026, acquistando il biglietto d’ingresso ordinario alla Villa.

Giovedì 23 e venerdì 24 luglio, alle ore 21.00, Villa Adriana farà da cornice a “Memorie di Adriano”, lo spettacolo con Alessandro Preziosi, tratto dal romanzo di Marguerite Yourcenar.

Con Elisa Di Eusanio; opere in scena di Alfredo Pirri; musiche di Giacomo Vezzani.

Uno spettacolo che intreccia la grande letteratura e il teatro nei luoghi dell’imperatore Adriano, restituendo nuova voce a una delle figure più affascinanti della storia romana. In collaborazione con Teatro Stabile d’Abruzzo.

Il Santuario di Ercole Vincitore dal 31 liuglio all’8 agosto ospiterà, invece, la rassegna teatrale “Heroides – Donne che svelano la fragilità degli eroi”, cinque appuntamenti al tramonto, tutti alle ore 19.00, con alcuni celebri nomi del teatro italiano, che mettono al centro le grandi protagoniste del Mito: venerdì 31 luglio andrà in scena Medea, sabato 1° agosto Antigone, domenica 2 agosto Ecuba, venerdì 7 agosto Ifigenia e sabato 8 agosto I De Broc, in un percorso teatrale che intreccia classico e contemporaneo attraverso il racconto della forza e della complessità dell’universo femminile.

A cura di TDO compagnia teatrale di Marco Prosperini e Luca Simonelli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Grande spazio sarà dedicato anche al bicentenario della nascita di Carlo Collodi con “Eterno Pinocchio – Duecento anni di Collodi”, due serate speciali in programma a Villa d’Este. domenica 9 agosto, dalle ore 18.45, Giordano Bruno Guerri, Daniela Marcheschi e Luigi Turinese dialogheranno sul significato e sull’eredità culturale del celebre burattino, in un incontro introdotto da Alberto Samonà e moderato da Fulvia Toscano, al quale seguirà la proiezione del classico film d’animazione “Pinocchio” prodotto da Walt Disney.

Ingresso al solo Chiostro della Villa, gratuito con prenotazione obbligatoria.

Martedì 11 agosto, sempre dalle ore 18.45, a Villa d’Este il pubblico potrà rivivere il fascino dello storico sceneggiato televisivo di Luigi Comencini grazie alla presenza di Andrea Balestri, indimenticabile interprete di Pinocchio, e di Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, cui seguiranno l’esecuzione dal vivo della colonna sonora di Fiorenzo Carpi e uno spettacolare audiovisual mapping curato da FLYer. Ingresso al solo Chiostro della Villa, gratuito con prenotazione obbligatoria.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche “Ad osservar le stelle”, sabato 29 agosto, quando alla Torre di Roccabruna si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche del cielo estivo.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Lunedì 14 settembre alle ore 20 Villa d’Este ospiterà “Canto delle Creature”, il progetto originale dedicato a San Francesco, con Ambrogio Sparagna, l’Orchestra Popolare Italiana e la partecipazione straordinaria del poeta Davide Rondoni (ingresso con prenotazione obbligatoria); mentre venerdì 18 settembre, alle ore 20, Villa Adriana farà da scenario a “Lumen Lunae”, intenso melologo dedicato alla figura dell’imperatore Adriano e al simbolismo della luna, con testi di Filippo Arriva e musiche originali del Maestro Mario Modestini, eseguite da un quartetto d’archi. Ingresso con prenotazione obbligatoria.

La stagione si concluderà sabato 26 settembre alle ore 18.00 con il “Certamen Ercole Vincitore”, concorso riservato ad attori e compagnie under 35 che animerà gli spettacolari grottoni monumentali del Santuario, recentemente restaurati e per la prima volta restituiti alla fruizione del pubblico.

Un programma ricco e articolato che conferma le VILLÆ come uno dei principali poli culturali del territorio, in grado di coniugare la straordinaria bellezza del patrimonio storico con un’offerta di iniziative di alto profilo, invitando cittadini e visitatori a vivere l’estate tra arte, spettacolo e storia, sotto il cielo delle sere di Tivoli.

Per acquistare i biglietti delle aperture serali, cliccare su:

https://villae.midaticket.com/categorie/singoli/ e scegliere la data tra quelle indicate sopra.

Per i biglietti gratuiti della rassegna teatrale Heroides, cliccare su:

I biglietti per lo spettacolo “Memorie di Adriano” (22, 23 luglio) sono acquistabili a questo link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/le-memorie-di-adriano-tivoli

I biglietti per “Eterno Pinocchio” (9, 11 agosto) e per l’osservazione astronomica del 29 agosto saranno in distribuzione entro metà luglio.

I biglietti degli eventi di settembre saranno in distribuzione dal 1° agosto.

«Le aperture serali delle VILLÆ – sottolinea il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà – restituiscono questi siti unici al mondo alla dimensione di un tempo dilatato, dove le luci notturne ridefiniscono le architetture e gli spazi.

Vivere le VILLÆ di Tivoli di sera trasforma la percezione dei nostri monumenti in un’esperienza sensoriale unica.

Attraverso questo ricco palinsesto estivo, inoltre, abbiamo inteso offrire al pubblico occasioni di incontro tra linguaggi diversi – dalla drammaturgia alla ricerca astronomica, dalla musica alla riflessione letteraria.

Il nostro obiettivo – conclude il Direttore Samonà – è fare di Villa Adriana, Villa d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore dei presidi culturali dinamici, dove la stratificazione dei secoli si intreccia con il presente e diviene essa stessa contemporaneità, invitando la comunità a riappropriarsi di spazi che non sono semplici scenari, ma luoghi di pensiero e di partecipazione attiva».