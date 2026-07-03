TIVOLI – Il sindaco presenta la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029

Stamane, venerdì 3 luglio, presso la sala del Consiglio Comunale di Palazzo San Bernardino, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha illustrato la proposta di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029.

Presenti anche il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, il Direttore della candidatura, Professor Alessandro Crociata ed il Responsabile dell’Impresa sociale Live Internationalization Gateway (Liv.in.g.), Dottor Giulio Stumpo.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, l’ecosistema urbano del gioco rappresenterà l’elemento centrale: un linguaggio universale che sarà inteso come esperienza culturale per supportare le persone a vivere la nostra Città, grazie a spazi pubblici rinnovati, laboratori permanenti ed una comunità con la quale collaborare, partecipare e proporre idee.

Un elemento che si unisce con la storia e le ricchezze uniche locali: da Villa Adriana a Villa d’Este, dal Santuario di Ercole Vincitore a Villa Gregoriana, fino alla terme, queste meraviglie saranno cornice attiva e partecipata dei numerosi eventi in programma.

Il Sindaco Marco Innocenzi ha sottolineato che grande rilevanza sarà data alle richieste dei Cittadini: “Questo progetto lo scriveremo a partire dalla partecipazione della comunità con chi vive Tivoli ogni giorno”.

Programmate, quindi, come annunciato dal Professore Crociata, varie tappe di lavoro – fra cui focus group ed incontri pubblici– per ascoltare le proposte di chi vive il territorio ogni giorno.

Gli appuntamenti saranno organizzati a Tivoli e coordinati dal gruppo Liv.in.g ma, come ha sottolineato il Sindaco Lombardo – che ha evidenziato la profonda vicinanza culturale e sociale – anche gli abitanti di Guidonia saranno invitati a partecipare.

“Questo è un segnale importante della comunità d’intenti fra le due Città, che lavoreranno congiuntamente per il successo della proposta, come dimostrato dalle delibere di giunta approvate dalle rispettive amministrazioni.

Insieme, faremo di Tivoli e Guidonia Montecelio, i due pilastri della crescita del territorio ad est della Capitale, generando un importante valore socioeconomico e turistico per tutta l’area circostante”, ha dichiarato il Primo Cittadino.

A breve saranno pubblicizzate tutte le iniziative in programma, che contribuiranno alla realizzazione del dossier di presentazione.