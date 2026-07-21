MONTEROTONDO – Indirizzo Musicale nella scuola media: un nuovo percorso all’Istituto di via Buozzi

Attivato il Percorso ad Indirizzo Musicale per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18, a Monterotondo.
La Professoressa Rosa Apa, Preside dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18
Ad annunciarlo con grande entusiasmo alle famiglie degli studenti di prima media è la Dirigente Scolastica, Professoressa Rosa Apa.
Il Percorso ad Indirizzo Musicale inizierà a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027, per gli alunni delle classi prime della scuola media.
“Si tratta di un percorso che permetterà agli studenti di avvicinarsi alla musica attraverso lo studio di uno strumento – spiega la Preside Rosa Apa nella circolare alle famiglie – i corsi autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale prevedono la scelta di uno tra i seguenti quattro strumenti: clarinetto, percussioni, pianoforte, violoncello.
La sede centrale dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18 a Monterotondo
Il percorso si articolerà in lezioni individuali, attività di ensemble e momenti di esibizione, come specificato nel Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale presente sul sito dell’Istituto.
Crediamo fortemente che la musica sia un linguaggio universale capace di favorire crescita personale, disciplina, creatività e lavoro di squadra”.
Le prove attitudinali si svolgeranno nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre 2026, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Monterotondo via Buozzi 18.
Le famiglie interessate al Percorso ad Indirizzo Musicale possono scrivere alla scuola tramite la seguente email dedicata:
indirizzomusicale@istitutobuozzimonterotondo.edu.it
Entro la fine del mese di agosto sarà comunicata la data e la fascia oraria in cui il proprio figlio/a sosterrà il test attitudinale.