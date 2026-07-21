MONTEROTONDO – Indirizzo Musicale nella scuola media: un nuovo percorso all’Istituto di via Buozzi

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L’annuncio della preside Rosa Apa alle famiglie degli alunni delle classi prime

Attivato il Percorso ad Indirizzo Musicale per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18, a Monterotondo.

 

La Professoressa Rosa Apa, Preside dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18

 

Ad annunciarlo con grande entusiasmo alle famiglie degli studenti di prima media è la Dirigente Scolastica, Professoressa Rosa Apa.

Il Percorso ad Indirizzo Musicale inizierà a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027, per gli alunni delle classi prime della scuola media.

“Si tratta di un percorso che permetterà agli studenti di avvicinarsi alla musica attraverso lo studio di uno strumento – spiega la Preside Rosa Apa nella circolare alle famiglie – i corsi autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale prevedono la scelta di uno tra i seguenti quattro strumenti: clarinetto, percussioni, pianoforte, violoncello. 

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La sede centrale dell’Istituto Comprensivo via Buozzi 18 a Monterotondo

 

Il percorso si articolerà in lezioni individuali, attività di ensemble e momenti di esibizione, come specificato nel Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale presente sul sito dell’Istituto.

Crediamo fortemente che la musica sia un linguaggio universale capace di favorire crescita personale, disciplina, creatività e lavoro di squadra.

Le prove attitudinali si svolgeranno nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre 2026, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Monterotondo via Buozzi 18. 

Le famiglie interessate al Percorso ad Indirizzo Musicale possono scrivere alla scuola tramite la seguente email dedicata:  

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indirizzomusicale@istitutobuozzimonterotondo.edu.it

Entro la fine del mese di agosto sarà comunicata la data e la fascia oraria in cui il proprio figlio/a sosterrà il test attitudinale.

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