Esplosione per una fuga di gas: crolla una palazzina

Dramma stamane, domenica 23 marzo, nel quartiere di Monteverde a Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le 9 una palazzina a tre piani in via via Pio Foa, all’incrocio con via Vitellia, è crollata per l’esplosione causata molto probabilmente da una fuga di gas.

Sul posto sono intervenute diverse squadre con i nuclei speciali di ricerca, che hanno estratto viva dalle macerie una persona che è stato stabilizzato dai Sanitari del 118.

Continuano le ricerche all’interno dell’edificio con molta cautela a causa di ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte ulteriore persone.