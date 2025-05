CASTEL MADAMA – Ramo crolla sull’auto in sosta: paura in Centro

Paura oggi pomeriggio, martedì 20 maggio, nel Centro abitato di Castel Madama.

A seguito del nubifragio un ramo di grosse dimensioni si è staccato da uno degli alberi ad alto fusto presenti lungo la Via Sant’Anna, crollando su un’autovettura in sosta.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la sicurezza dei cittadini e dei veicoli in transito.

In un comunicato stampa l’Amministrazione comunale annuncia di aver formalmente richiesto a Città Metropolitana di Roma Capitale di procedere con urgenza alla messa in sicurezza delle 21 alberature situate tra i civici 1 e 19 di Via Sant’Anna.

“Questa richiesta – si legge nella nota dell’amministrazione castellana – si aggiunge alle segnalazioni già inviate negli anni passati (06/10/2022, 28/08/2023 e 09/09/2024), purtroppo senza che si sia ancora intervenuti in maniera risolutiva.

Il tratto in questione è particolarmente sensibile, poiché costeggia abitazioni, negozi, un parco pubblico e ben tre scuole: due materne e una secondaria”.