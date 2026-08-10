TIVOLI – Villa Gregoriana protagonista della Giornata del Panorama del FAI

dì Francesca Romana Severini

Torna domenica 6 settembre, la Giornata del Panorama, l’iniziativa giunta alla sua tredicesima edizione , è organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS con lo scopo di invitare a riscoprire e osservare con maggiore attenzione i paesaggi italiani e il loro valore. La manifestazione coinvolgerà diciannove paesaggi in undici regioni, tra luoghi storici e natura.Tra i luoghi presenti nell’iniziativa ci sarà anche Villa Gregoriana a Tivoli, affidata al FAI dal 2002, dove per l’intera giornata saranno proposte diverse iniziative in grado di emozionare i partecipanti.Il programma prevede speciali visite guidate “a staffetta” alle 10.30, 11.30 e 15. Una storica dell’arte, una biologa e un giardiniere si alterneranno nel racconto del sito, offrendo tre punti di vista diversi sull’evoluzione di Villa Gregoriana e del paesaggio circostante negli ultimi due secoli. Alle 16, invece, si trasformerà in un vero e proprio atelier a cielo aperto con una sessione di “Sip&Paint”. Guidati da un’artista, i partecipanti potranno dipingere en plein air lasciandosi ispirare dalla gola dell’Aniene, dalle rocce, dai templi e dalla vegetazione, accompagnando l’esperienza con un calice di vino.L’appuntamento, realizzato con il sostegno del Comune di Tivoli, sarà quindi un’occasione per vivere il posto da una prospettiva diversa, riscoprendo uno dei paesaggi più suggestivi della città.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni:

www.faivillagregoriana.it;

tel. 0774 332650

faigregoriana@fondoambiente.it.