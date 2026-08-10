GUIDONIA – Telecamere nei punti sensibili

dì Francesca Romana Severini

Più occhi elettronici sul territorio e meno degrado e microcriminalità. A dare la notizia è il Sindaco di Guidonia Montecelio , Mauro Lombardo che ha raccontato sui suoi canali social come la Giunta comunale, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Occhio Urbano – La Città sotto controllo” .Un piano che punta sull’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle aree considerate più sensibili.L’intervento, elaborato dal Comando di Polizia Locale, ha un valore complessivo di circa 134mila euro. Per realizzarlo l’Amministrazione ha scelto di partecipare al bando del Ministero dell’Interno destinato agli interventi di sicurezza urbana.Il Comune ha già previsto anche la propria quota di finanziamento: qualora il progetto venga ammesso al contributo ministeriale, l’ente si farà carico del 50 % della spesa, pari a circa 67mila euro. I sistemi di controllo rappresentano però soltanto una parte del percorso. Nel provvedimento approvato dalla Giunta viene infatti indicata anche la volontà di sottoscrivere con la Prefettura di Roma un “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana” volto a rafforzare il raccordo tra le istituzioni e rendere più efficace l’impiego delle tecnologie a supporto delle attività di controllo del territorio.