SETTECAMINI – Operaio morto schiacciato dal macchinario, ferito il collega

Un operaio morto e un altro ricoverato in ospedale.

E’ il bilancio dell’ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, a Settecamini.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il fatto è accaduto verso ore 11 presso lo stabilimento di una ditta di elettronica al chilometro 13,700 della via Tiburtina, a Settecamini.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento de La Rustica con l’Autogru, l’Autoscala il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno liberato nell’immediato uno dei due operai, rimasto schiacciato da un macchinario, ma purtroppo l’uomo era già deceduto.

Un secondo operaio è stato recuperato ancora in vita ed elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso.

I Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e i tecnici della ASL sono ancoro sul posto per rilievi e accertamenti in modo da risalire alle cause dell’incidente.