MENTANA – “Una gatta da pedalare”, avventura in bici tra paesaggi spettacolari

Si terrà domenica 9 novembre a Mentana “Una gatta da pe..da..lare”, la terza Cicloturistica organizzata dal Club “Gattaceca Bicycle Asd”, una manifestazione ciclistica non competitiva tra i boschi a ridosso della via Nomentana.
Si preannuncia come una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento, delle emozioni e di un po’ di sudore per un’avventura mozzafiato tra paesaggi spettacolari e percorsi entusiasmanti.
La partenza della Cicloturistica è prevista per le ore 9 da via Giovanni Giolitti, da dove il corteo raggiungerà la via Nomentana attraversando anche il Comune di Fonte Nuova.
“Gattaceca Bicycle” nasce dalla passione di un gruppo di amici per il ciclismo e l’avventura.
Il suo nome si ispira al bosco di Gattaceca, dove tutto ebbe inizio.
L’associazione riunisce appassionati di MTB e gravel che condividono il piacere di pedalare insieme.
Attraverso percorsi immersi nella natura, ogni uscita è celebrata come un’avventura unica all’insegna dell’amicizia, dello spirito di gruppo, dell’allegria e della velocità.
Nel corso dell’ultimo anno, la vivace comunità della “Gattaceca Bicycle” ha partecipato a oltre 20 eventi ciclistici, mostrando entusiasmo e passione per il ciclismo.
Per info e iscrizioni: www.gattacecabicycle.com