TIVOLI – Via Maremmana inferiore chiusa per lavori Acea

Fino alle 23:59 del 10 settembre 2026 saranno in vigore le seguenti modifiche:

– Via Maremmana Inferiore, dall’intersezione con via Rosolina fino al civico 28: chiusura al traffico veicolare, con accesso riservato ai mezzi d’opera. – Via Rosolina, all’intersezione con via Maremmana Inferiore: divieto di transito. – Via Rosolina, all’intersezione con via della Serena: obbligo di svolta a destra per gli autobus del trasporto pubblico. – Via della Serena, all’altezza del civico 1: istituzione di una fermata provvisoria per il trasporto pubblico. – Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Galli: divieto di transito; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti verso Villa Adriana centro; divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali, ad eccezione degli autobus del trasporto pubblico; svolta a sinistra consentita in direzione Autostrada A24. – Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Roccabruna: divieto di transito agli autobus, ad eccezione del trasporto pubblico; svolta a sinistra consentita in direzione via Nazionale Tiburtina e Tivoli centro.

Per tutta la durata del cantiere è installata un’apposita segnaletica temporanea con le indicazioni dei percorsi ed è garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza e sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.