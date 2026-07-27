TIVOLI – Via Maremmana inferiore chiusa per lavori Acea

Da questa mattina, lunedì 27 luglio, sono iniziati i lavori Acea in via Maremmana inferiore, a Ponte Lucano di Tivoli.
Foto di Alberto Proli
Come disposto dall’ordinanza numero 207 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata dal Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti, a seguito della richiesta presentata da Acea Ato 2 S.p.A. per l’esecuzione di uno scavo di grandi dimensioni destinato a realizzare un nuovo allaccio alla rete idrica è stato chiuso un breve tratto di 50 metri all’incrocio da Via Rosolina verso Via Maremmana direzione Autostrada.
Fino alle 23:59 del 10 settembre 2026 saranno in vigore le seguenti modifiche:
– Via Maremmana Inferiore, dall’intersezione con via Rosolina fino al civico 28: chiusura al traffico veicolare, con accesso riservato ai mezzi d’opera.
– Via Rosolina, all’intersezione con via Maremmana Inferiore: divieto di transito.
– Via Rosolina, all’intersezione con via della Serena: obbligo di svolta a destra per gli autobus del trasporto pubblico.
– Via della Serena, all’altezza del civico 1: istituzione di una fermata provvisoria per il trasporto pubblico.
– Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Galli: divieto di transito; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti verso Villa Adriana centro; divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali, ad eccezione degli autobus del trasporto pubblico; svolta a sinistra consentita in direzione Autostrada A24.
– Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Roccabruna:
divieto di transito agli autobus, ad eccezione del trasporto pubblico;
svolta a sinistra consentita in direzione via Nazionale Tiburtina e Tivoli centro.
Per tutta la durata del cantiere è installata un’apposita segnaletica temporanea con le indicazioni dei percorsi ed è garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza e sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.
Chi proviene da Tivoli deve proseguire sulla Tiburtina fino alla rotatoria di intersezione con via dei Canneti (altezza supermercato Acqua e Sapone) e imboccare il nuovo svincolo direzione Autostrade, anche per raggiungere Maury’s e Eurospin.
Chi proviene da Villalba/Villanova direzione Tivoli, può proseguire sulla Tiburtina verso Ponte Lucano e procedere in direzione Tivoli a sinistra ed è rimasto invariato.
Chi proviene dall’Autostrada deve percorrere la rotatoria in direzione Villanova o procedere all’interno del quartiere di Villa Adriana.
Le attività commerciali presenti nei pressi dell’incrocio sono tutte aperte.