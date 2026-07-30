Nel periodo estivo il Borgo si riempie di visitatori e turisti, così il volume del traffico veicolare aumenta in modo considerevole.

Per questo ogni anno il Comune di San Polo dei Cavalieri adotta alcune modifiche alla viabilità nel Centro storico.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 6 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata martedì 28 luglio dal sindaco Simone Mozzetta.

Il provvedimento dispone l’istituzione temporanea del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07,00 di sabato primo agosto alle ore 23,59 del 30 agosto, per tutte le categorie di veicoli in Via dei Cavalieri, Largo dei Lincei, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Ortaggio e Via di Sottobacco.

In deroga ai divieti imposti, è consentito:

– il carico e scarico delle merci dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

– il transito ai veicoli autorizzati a servizio dei disabili;

– il transito ai veicoli delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Ambulanze.

– Il transito ai veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di San Polo dei Cavalieri.

L’ordinanza istituisce inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 07:00 del giorno 07 Agosto 2026 alle ore 23:59 del giorno 30 Agosto 2026 in Piazza Guglielmo Marconi.

Il provvedimento del sindaco Mozzetta è esteso anche al parcheggio di proprietà comunale, a due piani e ad uso gratuito, con doppio accesso, rispettivamente da Viale Umberto I (Piazza Monsignor Iliano Tancredi) e da Via Lea Garofalo (piano coperto del parcheggio), una struttura concepita soprattutto in funzione della fruizione dei servizi situati nella zona del centro urbano, come l’ufficio postale, la sede comunale, la scuola, la palestra ed attività commerciali limitrofe.

Per questo viene istituita la sosta regolamentata con disco orario per un tempo massimo di 2 ore, nelle fasce orarie, dalle 9.00-13.00 e dalle 16.00-20.00, dal 3 Agosto al 30 Agosto, ad esclusione dei giorni festivi, nel parcheggio al piano superiore con accesso da Via Umberto I e nel parcheggio coperto con accesso da Via Lea Garofalo.