TIVOLI – Kickboxing, Safira e Dino protagonisti al “Final Fight Competition”

Due atleti tiburtini protagonisti nelle arti marziali.

Ieri, domenica 9 novembre, Safira Ali, 14 anni, e Dino Lenti, 15, hanno conquistato ottimi risultati nella specialità di kickboxing durante la “Final Fight Competition”, manifestazione sportiva organizzata da “Feam Italia” e “Centro Nazionale Sportivo Libertas” tenutasi presso il Centro sportivo Santa Costanza.

I due fighter del “Team Ronci” hanno sfidato atleti provenienti da Brasile, Romania e Spagna.

Safira Ali e Dino Lenti insieme al preparatore Daniele Ronci

Safira Ali e Dino Lenti hanno lavorato duramente per raggiungere questo risultato insieme al loro preparatore Daniele Ronci, Maestro di kickboxing e difesa personale presso la Believe Fitness 2.0 e la Fit and Free di Tivoli.