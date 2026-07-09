CALCIO – Colpo Marcellina: arriva Modesto Valeriani

Il Marcellina piazza uno dei colpi più importanti del proprio mercato e affida il reparto offensivo a un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. Modesto Valeriani è ufficialmente un nuovo giocatore della SS pro MArcellina e porterà in dote esperienza, leadership e soprattutto gol, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla conquista del campionato di Seconda Categoria.

Attaccante di grande spessore nel panorama dilettantistico laziale, Valeriani rappresenta un innesto di assoluto valore per una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti, distinguendosi ovunque per qualità tecniche, personalità e straordinaria capacità realizzativa.

Dopo l’esperienza al Palombara, nella scorsa stagione il bomber è tornato a vestire la maglia della Gregoriana, confermando ancora una volta il proprio fiuto del gol e la capacità di incidere nelle partite decisive. Una stagione che ha ribadito come, nonostante gli anni di esperienza accumulati, Valeriani continui a essere un punto di riferimento offensivo e uno degli attaccanti più affidabili del calcio regionale.

Il suo curriculum parla da solo. Tra le pagine più significative della sua carriera spicca proprio l’avventura con la Gregoriana, dove ha lasciato un segno indelebile grazie a numeri straordinari e a un contributo determinante nei successi del club. Un percorso che lo ha consacrato come uno dei bomber più prolifici e rispettati del territorio.

L’approdo a Marcellina rappresenta una nuova sfida, ma anche un chiaro segnale delle ambizioni della società. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per il vertice della classifica, e l’arrivo di un giocatore del calibro di Valeriani va esattamente in questa direzione.

Per il Marcellina si tratta di un acquisto che accende l’entusiasmo dell’ambiente; per Valeriani, invece, l’occasione di mettere ancora una volta la propria esperienza al servizio di un progetto ambizioso. I tifosi del Marcellina si aspettano i suoi gol, quelli che da anni fanno la differenza sui campi del calcio laziale e che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alla vittoria del campionato.