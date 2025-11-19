FONTE NUOVA – Progetto “Donne al sicuro”, lezioni gratuite di difesa personale

Sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso il Campo di basket “XII Apostoli” di Via della Selva dei Cavalieri, 53 a Fonte Nuova si terrà una lezione gratuita di difesa personale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, prevista nell’ambito del progetto “Mai più sole! Donne al Sicuro!”, è organizzata dal Comune di Fonte Nuova, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Tempio della Bellezza per la Formazione e il Sociale” di Antonio Lotierzo e Francesca Manenti, Rangers d’Italia e IPTS Lazio.

La lezione gratuita di difesa personale, patrocinata dal Comune di Fonte Nuova, ha l’obiettivo di promuovere la sicurezza personale, la consapevolezza e l’autodifesa, offrendo strumenti pratici per prevenire situazioni di rischio.

Alle partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. In omaggio uno spray anti aggressione.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): Francesca Manenti – 349 5250357 Antonio Lotierzo – 347 7928206

Un’occasione per unire formazione, prevenzione e solidarietà, nel segno del rispetto e della tutela della dignità di ogni donna.

Si inizia Sabato 22 alle ore 9 a Fonte Nuova al centro sportivo XII Apostoli alla tendostruttura del Basket, per poi

Il progetto “Mai più sole! Donne al Sicuro!” prevede lezioni gratuiti di difesa personale Domenica 23 alle 9,30 presso il portico Comunale di Gerano e nella stessa giornata alle 15,30 presso l’hotel Cristallo di via Maremmana Inferiore km 0,500, a Villa Adriana di Tivoli.

Ultima tappa a Guidonia il 25 novembre alle 19 presso la palestra Martial Fitness.

“Siamo felici che il progetto nato un anno fa ha preso piede in tantissime comunità che ci hanno contattato per portarlo anche nei loro territori – commentano Antonio Lotierzo e Francesca Manenti – la prevenzione è tutto e noi continueremo nel nostro intento.

Vogliamo ringraziare tutti i Comuni che hanno patrocinato l’evento e il Consiglio Regionale del Lazio che dato il patrocinio nel Comune di Fonte Nuova, inoltre tutte le associazioni che hanno collaborato”.