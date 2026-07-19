MARCELLINA – Mix di alcol e farmaci: si strappa il braccialetto ed evade dai domiciliari

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 45enne italiano arrestato dai carabinieri, liberato dal Tribunale

Avrebbe dovuto starsene a casa in attesa del processo, invece si è strappato il braccialetto elettronico ed è evaso.

Ora è stato rimesso in libertà.

Protagonista del fatto è Marco B., un 45enne pregiudicato italiano residente a Marcellina, detenuto agli arresti domiciliari dal 15 dicembre 2025.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, giovedì mattina 16 luglio, nel corso di un controllo di routine presso le abitazioni dei detenuti ai domiciliari, i carabinieri hanno rinvenuto il braccialetto elettronico appoggiato sulla recinzione della sua casa a Marcellina.

A quel punto, militari hanno verificato che l’uomo non era nell’appartamento all’interno del quale sono state rinvenute numerose bottiglie di alcolici vuote.

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Nelle ore successive l’uomo è stato rintracciato e arrestato per evasione in via Antonio Del Re, a Tivoli, la strada dove ha sede la Procura della Repubblica.

Venerdì 17 luglio Marco B., assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Alessio Bonicoli di Guidonia, è stato tradotto davanti al giudice del Tribunale di Tivoli Giampiero Golluccio al quale il pregiudicato di Marcellina ha riferito di aver assunto farmaci e alcol e di non ricordare il motivo per il quale si è allontanato dalla sua abitazione.

Inoltre il 45enne ha aggiunto di non aver reciso il braccialetto elettronico che – a suo dire – si sarebbe tagliato mentre scavalcava la recinzione di casa.

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Convalidato l’arresto, la Procura di Tivoli non ha richiesto l’applicazione di alcuna misura cautelare, per questo il Tribunale ha disposto per Marco B. il ritorno in libertà.

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