LICENZA – Smarriti in un’area impervia, escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino

Due distinti interventi nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nel territorio di Licenza e sul Monte Terminillo.

Una squadra è intervenuta nel territorio di Licenza per raggiungere due escursionisti, entrambi residenti a Roma, che avevano smarrito il percorso ritrovandosi in un’area caratterizzata da fitta vegetazione e terreno particolarmente impervio.

I tecnici, partiti dalla stazione di Vicovaro, li hanno raggiunti percorrendo un itinerario diretto e particolarmente impegnativo, accompagnandoli poi in sicurezza fino alle loro autovetture.

Nel secondo caso i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto un’escursionista che, durante una traversata di due giorni sul Monte Terminillo, era scivolata lungo il sentiero tra Passo del Cavallo e il Rifugio La Fossa, riportando un sospetto trauma a un arto superiore.

Dopo averla assistita e immobilizzato l’arto, la donna è stata accompagnata al Rifugio La Fossa e successivamente trasportata con un fuoristrada della Polizia di Stato fino a Pian de’ Valli, dove è stata affidata ai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti, a supporto delle operazioni, anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.