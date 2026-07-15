Un’altra vittima di Malasanità, l’ennesimo risarcimento da 100 mila euro da parte della Asl Roma 5 di Tivoli.

La vicenda emerge dalla delibera numero 1562 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata ieri, martedì 14 luglio, dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Il fatto risale al 20 settembre 2021, giorno in cui il paziente invia alla Asl una istanza di mediazione con richiesta di risarcimento dei danni subiti al termine di un trattamento sanitario presso una struttura ospedaliera aziendale della quale viene taciuto il nome nella delibera.

Il sinistro viene regolarmente aperto presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

Nel frattempo, il 18 marzo 2023 il paziente promuove ricorso al Tribunale di Tivoli per ottenere una Consulenza Tecnica d’Ufficio preventiva finalizzata a conciliare la lite o, in caso di mancato accordo, a definire l’ammontare del danno.

Così all’udienza del 5 febbraio scorso il Giudice ha avanzato proposta conciliativa riconoscendo a carico dei ASL Roma 5 la somma di 90 mila euro a titolo di risarcimento danni oltre a 10 mila euro per le spese legali.

A quel punto, il caso è passato al vaglio del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e dell’Ufficio Affari Generali della Asl che hanno rilasciato parere favorevole alla proposta conciliativa, “ritenuta condivisibile la quantificazione proposta dal giudice e volendo prevenire un nocumento economico ulteriore …”.