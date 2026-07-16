MORICONE – Turismo, una statua in bronzo per il Beato Bernardo Silvestrelli

L’obiettivo dichiarato è la valorizzazione turistica del territorio, incentivando il turismo religioso.
Così il Comune di Moricone ha deciso di collaborare con la Comunità dei Padri Passionisti per la realizzazione di una statua in bronzo dedicata al Beato Bernardo Silvestrelli al quale è intitolato il locale Santuario.
Lo stabilisce la determina numero 36 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 3 luglio dal Responsabile del settore Amministrativo Marco Tomei.
Il Santuario Beato Bernardo Silvestrelli di Moricone
Con l’atto viene concesso un contributo economico straordinario dell’importo di 10 mila euro a favore della Comunità dei Padri Passionisti del Santuario Beato Bernardo Silvestrelli, a parziale copertura delle spese complessive per la realizzazione della statua in bronzo dedicata al chierico che guidò l’ordine come Superiore Generale contribuendo alla sua grande espansione, prima di morire nel 1911 proprio a Moricone.
Il provvedimento fa seguito all’istanza presentata l’8 giugno scorso dal Legale Rappresentante della Comunità dei Padri Passionisti e dal conseguente atto di indirizzo approvato lo scorso 11 giugno con la Deliberazione numero 39 dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi.
Una prima quota verrà erogata a titolo di acconto, l’importo della quale sarà determinato sulla base di idoneo documento giustificativo che il Santuario dovrà preventivamente presentare al Servizio Amministrativo, attestante le spese da sostenere per l’avvio dei lavori.
La restante quota a saldo verrà concessa, a seguito dell’ultimazione del progetto e previa presentazione del rendiconto finale delle spese complessivamente sostenute, corredato da una relazione illustrativa finale ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
Nato il 7 novembre 1831 a Roma da nobile famiglia, Cesare Silvestrelli rimase orfano dei genitori ventenne e intraprese il percorso religioso col nome di Bernardo Maria di Gesù.
Il 16 giugno 1911 giunse a Moricone, dove il 9 dicembre dello stesso anno cadde lungo la scalinata dell’eremo, morendo come aveva predetto.
Il suo corpo riposa nella chiesa dei Passionisti, dove fu trovato incorrotto prima di essere posto in un monumento marmoreo.
La causa di beatificazione iniziò il 13 febbraio 1942, papa Paolo VI lo dichiarò Venerabile il 18 ottobre 1973. Il miracolo necessario alla beatificazione riguarda Giuseppe Gerardi di Nerola, guarito istantaneamente e completamente da un cancro all’intestino il 27 maggio 1987.
Giovanni Paolo II lo beatificò il 16 ottobre 1988. Il beato Bernardo ricordò ai fedeli l’importanza dell’orazione, soffermandosi in particolare sul valore di quella mentale.
A lui si deve la costruzione del santuario di Nettuno, dove riposa santa Maria Goretti.