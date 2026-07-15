TIVOLI – Giornata di fuoco a Villa Adriana

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervengono le associazioni di Protezione civile “VVAA” e “AVRST” e “GOS”

Fumo e fiamme nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 Luglio, a Villa Adriana.

Il primo incendio è divampato poco dopo le ore 13 in una area verde interna al complesso di case popolari dell’atee denominato “Il Triangolo” in Via  Guglielmo Marconi.

 

 

Una densa colonna di fumo è stata avvistata dalla telecamera territoriale dell’Associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati-VVAA” che, su autorizzazione della Sala Operativa Regionale, ha immediatamente inviato sul posto una squadra.

 

 

Le fiamme hanno coinvolto gran parte delle sterpaglie situate nel terreno, ma l’incendio è stato domato grazie alla prontezza degli operatori, alla coordinazione e collaborazione con i Vigili del Fuoco di Tivoli che hanno successivamente bonificato tutta la zona coinvolta, evitando l’ulteriore propagazione delle fiamme nelle vicine abitazioni.

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Nello stesso tempo un altro incendio è scoppiato in via Coccanari in località Paterno.

 

 

Su segnalazione della SOUP regionale, sono stati attivati i vigili del fuoco ed il gruppo Regionale ODV 018, oltre alle Associazioni di Protezione civile Volontari Radio Soccorso Tivoli e “Gruppo Operativo Soccorso”.

La prontezza d’intervento e la fattiva collaborazione hanno limitato pericoli e danni, e fatto sì che le case nel circondario non venissero coinvolte.

L’intervento si è chiuso positivamente.

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