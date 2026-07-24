TIVOLI – Parametri dell’acqua non conformi, il sindaco vieta i bagni in una piscina privata

Il Comune di Tivoli ha interdetto l’utilizzo della piscina di un agriturismo in cui sono stati riscontrati parametri non a norma.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 218 firmata oggi, venerdì 24 luglio, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

L’atto è stato emesso a fronte della nota trasmessa stamane dalla ASL RM5, che ha accertato la non conformità dei parametri microbiologici a quelli stabiliti dall’allegato 1 tabella A della Delibera di Giunta Regionale numero 407 del 11 luglio 2006.

Dal provvedimento emerge che mercoledì 22 luglio il personale ispettivo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha effettuato un sopralluogo presso la piscina dell’Azienda Agricola ed ha eseguito dei prelevamenti di acqua che hanno evidenziato la non conformità dei parametri microbiologici.

Tra l’altro, già nel 2024 la ASL aveva richiesto un adeguamento strutturale e tecnologico della struttura;

Da qui, la decisione di interdire l’utilizzo della piscina, fino al rientro nei limiti previsti, con attestazione di laboratorio accreditato, così come richiesto dal competente Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Pubblica.

Inoltre l’agriturismo dovrà realizzare e mettere in esercizio un idoneo sistema di ricircolo, filtrazione, trattamento e dosaggio del disinfettante, conforme alla normativa applicabile e alla regola d’arte, oltre che presentare la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità dell’impianto; – fino al completamento dei suddetti adempimenti la vasca dovrà essere mantenuta chiusa e resa materialmente inaccessibile agli utenti.