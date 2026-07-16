Si allunga giorno dopo giorno l’elenco dei casi di Malasanità alla Asl Roma 5 di Tivoli.

La storia dell’ultima vittima di errore medico in ordine di tempo è riassunta nella delibera numero 1580 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, giovedì 16 luglio, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Il Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli

Dall’atto emerge che il 20 dicembre 2023 un paziente è deceduto in un ospedale della Asl.

Dell’ospedale all’interno del quale si è consumata la tragedia non viene indicato il nome all’interno dell’atto pubblico, applicando così la legge sulla privacy ad una struttura pubblica all’interno della quale è accaduto un fatto di interesse pubblico per il quale un’azienda pubblica risarcisce il danno con soldi pubblici.

Fatto sta che il 29 ottobre 2024 gli eredi del paziente notificano all’Azienda sanitaria una richiesta di risarcimento danni per l’errore medico che l’hanno portato alla morte.

La sede della Direzione Generale della Asl Roma 5 di Tivoli

Il sinistro viene regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

A distanza di due anni, il 12 marzo 2026 il caso viene trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e dall’Ufficio Affari Generali che “ritiene opportuno mettere a disposizione la franchigia pari a 125 mila euro autorizzando la AmTrust ad avviare trattative con controparte per un bonario componimento della controversia”.

Con la delibera numero 1580 il Direttore Generale ha dato mandato all’Ufficio Affari Generali ha comunicato alla compagnia assicuratrice il benestare all’emissione di atto di transazione e quietanza per la definizione tombale del sinistro.