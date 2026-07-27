MARCELLINA – Scontro tra due moto sulla provinciale per Tivoli: due feriti

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, sulla strada provinciale Tivoli-Marcellina.

Il bilancio è di due motociclisti ricoverati in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12,45 a circa 2 chilometri dal centro abitato di Marcellina.

A scontrarsi sono state due moto, condotte rispettivamente da un 50enne e da un 25enne, entrambi italiani.

A seguito dell’impatto i motociclisti sono stati sbalzati dalla sella a una distanza di alcuni metri, ma sempre vigili e coscienti.

Il primo ad intervenire in soccorso è stato Andrea Di Blasi, Operatore socio-sanitario 45enne di Guidonia, in quel momento passeggero sul Cotral Palombara Sabina-Tivoli.

L’Oss si è accertato che la frequenza cardiaca era regolare e ha richiesto l’intervento del 118 e dell’auto medica: i sanitari hanno immobilizzato i due pazienti e verificato che il 50enne aveva riportato una frattura esposta al piede sinistro e varie escoriazione sul corpo, mentre il più giovane era politraumatizzato e in condizioni più critiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Marcellina coordinati dal Comandante Stefano Mormone che, insieme ai carabinieri, hanno interrotto il transito sulla provinciale per garantire in sicurezza le operazioni di soccorso.

Il medico ha attivato per entrambi i motociclisti un elisoccorso Ares: il 50enne è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma, mentre per il 25enne è stato necessario il ricovero al Policlinico Agostino Gemelli.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.