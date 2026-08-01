GUIDONIA – Incendio nel capannone per lo stoccaggio di legno

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento nella notte dei vigili del fuoco

Vasto incendio in un capannone adibito allo stoccaggio di materiali, tra cui legno e ferro, a Guidonia Montecelio.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le ore 22:50 di ieri, venerdì 31 luglio, le squadre sono intervenute in Via Eugenio Barsanti numero 9, nella zona industriale PIP 1° Tavernelle, località Albuccione di Guidonia.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte chilolitrica, sotto il coordinamento del Funzionario di Guardia e del Capo Turno.

Non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tuttora in corso.

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Al termine dell’intervento saranno effettuati gli accertamenti necessari per stabilire le cause dell’incendio

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