GUIDONIA – Incendio nel capannone per lo stoccaggio di legno

Vasto incendio in un capannone adibito allo stoccaggio di materiali, tra cui legno e ferro, a Guidonia Montecelio.
Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le ore 22:50 di ieri, venerdì 31 luglio, le squadre sono intervenute in Via Eugenio Barsanti numero 9, nella zona industriale PIP 1° Tavernelle, località Albuccione di Guidonia.
Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte chilolitrica, sotto il coordinamento del Funzionario di Guardia e del Capo Turno.
Non si registrano persone coinvolte.
Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tuttora in corso.
Al termine dell’intervento saranno effettuati gli accertamenti necessari per stabilire le cause dell’incendio