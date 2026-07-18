GUIDONIA – “Sono un agente”, guardia giurata rapina i bengalesi: arrestato dalla Polizia

Si è presentato con la divisa del lavoro, spacciandosi per un agente della Polizia di Stato.

Così è riuscito a farsi consegnare i soldi da tre bengalesi per poi darsi alla fuga quando è stato scoperto da un passante.

A rintracciarlo nella sua abitazione sono stati i poliziotti veri che lo hanno arrestato per rapina impropria.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di mercoledì 15 luglio in piazza Carrara, a Villalba di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il protagonista è un trentenne italiano, residente nel quartiere, di professione guardia particolare giurata, attualmente detenuto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Tivoli.

Il vigilante in divisa ha avvicinato tre cittadini originari del Bangladesh, qualificandosi come un poliziotto della Sezione Antidroga.

Uno stratagemma per far svuotare le tasche ai tre malcapitati e racimolare oltre 500 euro.

La scena ha attirato l’attenzione di un passante italiano che, insospettito. si è avvicinato per capire cosa stava accadendo.

A quel punto, la guardia giurata ha reagito sferrando pugni, spinte e gomitate per guadagnarsi la fuga nei vicoli di Villalba.

Le vittime hanno immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Tivoli-Guidonia: i poliziotti hanno iniziato una vera e propria caccia all’uomo e grazie alle testimonianze di vittime, passanti e residenti sono riusciti a individuare l’abitazione del 30enne.

Affannata e sudata, la guardia giurata indossava ancora la divisa utilizzata per rapinare i tre bengalesi che lo hanno riconosciuto senza ombra di dubbio.

Stamane, sabato 18 luglio, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto del 30enne italiano eseguito dagli agenti della Sezione Volanti, applicando nei suoi confronti la misura cautelare della detenzione domiciliare in attesa di processo.