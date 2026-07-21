FONTE NUOVA – Il pianoforte dell’autore di “Volare” donato al Museo dei Cantautori

Ha scritto brani per i più grandi interpreti della musica italiana contemporanea.

È sua la canzone italiana più amata nel mondo, “Nel blu dipinto di blu”, portata al successo da Domenico Modugno per il quale scrisse anche Io, Farfalle e Addio… Addio.

Franco Migliacci e Domenico Modugno

Il Maestro Franco Migliacci è stato uno dei più abili e prolifici parolieri della musica popolare italiana.

Nato a Mantova nel 1930, scomparso il 15 settembre 2023 all’età di 92 anni, Franco Migliacci, ha vissuto per alcuni decenni a Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo, dopo vari incontri con il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Maurizio Guccini, i familiari hanno deciso di cedere gratuitamente al Comune beni mobili appartenuti al Maestro Franco Migliacci, caratterizzati da rilevante interesse storico, artistico, documentale e testimoniale, destinati ad incrementare il patrimonio del Museo dei Cantautori.

Con la delibera numero 117 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata mercoledì 15 luglio la giunta comunale guidata dal sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni ha accettato la donazione di un pianoforte Yamaha; un mixer professionale da studio risalente indicativamente agli anni ’90; uno scrittoio personale; una sedia; una libreria; numerosi materiali di carattere fotografico, presumibilmente risalenti ai primi anni del Novecento, comprendenti macchine fotografiche, vetrini e relativi accessori.

Della donazione fanno parte diversi oggetti personali di varia natura, tra cui libri, strumentazione musicale, premi, stampe, riviste, spartiti e ulteriore materiale di interesse storico, documentale e musicale.



Dalla delibera emerge inoltre che il valore economico complessivamente stimato dei beni oggetto della donazione è inferiore a 10 mila euro.