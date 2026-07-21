GUIDONIA – Al via la nuova stagione del Teatro Imperiale

Saranno dieci gli spettacoli in programma fino al mese di aprile 2027, ai quali si affiancherà una rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi , con appuntamenti pensati per coinvolgere le famiglie e avvicinare anche i più giovani al teatro.

Sul palco si alterneranno commedie brillanti e divertenti , spettacoli che faranno sorridere e ridere, ma anche opere capaci di emozionare e invitare alla riflessione, affrontando con leggerezza e sensibilità temi attuali, storie di vita e grandi classici del teatro.

Il programma nasce da un’attenta scelta artistica che punta a coniugare qualità e intrattenimento, offrendo spettacoli in grado di coinvolgere spettatori di ogni età e di rendere il Teatro Imperiale un luogo sempre più vivo, aperto e partecipato.

“Una nuova stagione sta per prendere il via al Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio – commentano il Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e l’Assessore alla Cultura, Michele Venturiello –. Vedere il nostro teatro vivo, con un cartellone ricco di spettacoli così diversi e di qualità, e auspichiamo sempre più partecipato dal pubblico, rappresenta per noi una grande soddisfazione.

Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati al momento dell’affidamento della gestione.

Il Teatro Imperiale si conferma un luogo centrale per la vita culturale della Città, ma anche uno spazio di incontro, condivisione e socialità, aperto a tutta la comunità”.

“Questa nuova stagione è stata pensata e costruita per il pubblico di Guidonia Montecelio – spiega il direttore artistico Michele La Ginestra –. Abbiamo introdotto anche due importanti novità. Ogni spettacolo sarà proposto in doppia replica, il sabato sera e la domenica pomeriggio, per offrire a un numero sempre maggiore di spettatori la possibilità di partecipare.

Inoltre, abbiamo previsto formule di abbonamento a prezzi agevolati, con l’obiettivo di rendere il Teatro Imperiale sempre più accessibile e vicino alla comunità guidoniana.

Il grande apprezzamento riscontrato con gli spettacoli proposti lo scorso anno, un cartellone realizzato in tempi molto stretti, con la stagione già avviata, ci ha dato ancora più entusiasmo.

Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di programmare una stagione completa, più ricca e articolata, con spettacoli di grande qualità, capaci di far ridere, emozionare e riflettere. Un cartellone variegato, con interpreti di primo piano, pensato per soddisfare i gusti di un pubblico il più ampio possibile”.