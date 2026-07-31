TIVOLI – In viale Mannelli non si asfalta più: revocato il divieto di transito e sosta

A Tivoli sono state annullate le previste modifiche alla viabilità per le prossime settimane nel Centro della Città (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi a seguito della comunicazione ufficiale della “Romana Condotte Scarl”, ditta incaricata dei lavori a nome e per conto di Acea Ato2, che ha informato il Comune del mancato avvio dell’intervento per sopravvenuti problemi tecnico-organizzativi.

Per questo è stata revocata l’Ordinanza numero 198 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 10 luglio – dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Di conseguenza viene ripristinata la normale disciplina della circolazione in viale Mannelli, nel tratto compreso tra via Tiburto e via dei Glicini dove era prevista l’esecuzione a regola d’arte dei lavori di rifacimento del manto stradale.

“L’ordinanza emanata nelle scorse settimane – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – era stata adottata esclusivamente per consentire l’esecuzione dei lavori richiesti dal soggetto attuatore, sulla base del cronoprogramma trasmesso e delle verifiche tecniche effettuate, che avevano evidenziato la necessità della temporanea modifica della viabilità. Venute meno le condizioni che ne avevano determinato l’adozione, il Comune ha provveduto a ripristinare la viabilità ordinaria”.

A seguito di sopralluogo, la Polizia Locale aveva accertato che, per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sarebbe stato necessario procedere alla chiusura totale del tratto stradale interessato, garantendo sempre e comunque il libero transito da e per via dei Glicini e da e per l’area del Parco Rosmini.

L’ordinanza numero 198 prevedeva da lunedì 13 luglio 2026 al 07 agosto 2026 in viale Mannelli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tiburto e l’intersezione con via dei Glicini il divieto di transito dalle 00:00 alle 24:00 per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.