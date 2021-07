Basket, Italia alle Olimpiadi: il trascinatore ha sangue guidoniano

Ieri sera ha trascinato l’Italbasket alle Olimpiadi dopo 17 anni. Ventiquattro punti fondamentali per staccare un pass a cui pochi credevano, soprattutto in considerazione del fatto che lo “spareggio” è avvento a Belgrado in casa di una fortissima Serbia. Invece Niccolò Mannion, detto Nico, a venti anni, si è caricato la squadra sulle spalle e giocando da veterano si è fatto conoscere al grande pubblico italiano. Paradossalmente la sua notorietà è già un dato di fatto nella patria del basket, gli Stati Uniti d’America dove il fuoriclasse gioca in Nba ed è una delle colonne dei Golden State Warriors.

Pochi sanno che Nico ha sangue guidoniano, essendo figlio di Gaia Bianchi, 47enne ex pallavolista professionista della serie B femminile nella squadra di Caserta, nata e cresciuta nella Città dell’Aria, figlia a sua volta di Patrizia Salfa, ex assessore comunale. Nico è nato a Siena, una delle tante piazze dove il padre Pace Mannion, 60 anni, ha giocato nella sua lunga carriera nella massima serie del basket, ma già all’età di tre mesi la nuova stella della pallacanestro era in Usa. Il legame con l’Italia non si è mai interrotto, tantomeno quello con Guidonia Montecelio dove Nico è sempre tornato a far visita a Venanzio Salfa e alla moglie Chiara, gli adorati nonni materni di Gaia Bianchi.

Tra il volley della mamma e il basket del padre, il giovane Nico ha scelto lo sport più popolare in America fino a diventare una star. Ma alla maglia a stelle e strisce ha preferito quella azzurra della Nazionale italiana.