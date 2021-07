Pioggia di milioni su Euro 2020

Conti in tasca

La Uefa distribuirà complessivamente 331 milioni di euro alle nazionali. La qualificazione è valsa 9,25 milioni, ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni e l’ingresso ai quarti altri 2,5 milioni.

Il raggiungimento della semifinale ha garantito ancora 4 milioni di euro, mentre per la finale ne sono previsti almeno altri 5. In totale, quindi, sono 25,25 i milioni già incassati, che potrebbero raggiungere il massimo di 28,25 in caso di vittoria in finale a Wembley (altri 3 milioni sono previsti per il vincitore finale).

Per quanto riguarda invece i premi per i calciatori, il raggiungimento della finale ha garantito almeno 200 mila euro a testa agli Azzurri di Mancini, cifra che potrebbe arrivare a 250 mila euro in caso di successo e conquista del trofeo. Si tratta, peraltro, delle stesse somme che erano state pattuite in occasione di Euro 2016.

Va “meglio” ai giocatori della nazionale inglese che si porterebbero a casa, in caso di vittoria finale, 540 mila euro a testa.

La Danimarca, terza incomoda, non ha reso noto alcun compenso mentre la Spagna aveva pattuito un premio da 400.000 euro per ciascun giocatore, la stessa cifra della Germania. Il Belgio aveva invece concordato 430.000 euro, mentre Francia e Portogallo erano a quota 340.000 euro.